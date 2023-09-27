Що таке отвір переливу в умивальнику та яка його функція

Звернемо увагу на невеличку деталь у раковині або ванні. Багато людей ігнорують цей малопомітний елемент, вважаючи, що він несуттєвий. Проте відомо, що цей прихований сантехнічний виріб виконує важливу функцію та може запобігти серйозним проблемам.

Якщо вас цікавило, як правильно називається маленький отвір у раковині, то це "перелив." Цей елемент був створений не випадково; він призначений для уникнення можливого заливання.

Чому потрібен цей маленький отвір у раковині і як з ним поводитися? Більшість з нас забуває про одну важливу річ - регулярне очищення переливу. Під час користування раковиною в переливі може накопичуватися бруд, пліснява та залишки мийних засобів. Якщо цьому не приділити уваги, з часом може з'явитися неприємний запах.

Читайте також: Як позбутись неприємного запаху в раковині: простий лайфхак

Очистити перелив досить просто. Візьміть ватний диск і змочіть його в оцті. Потім ретельно протріть внутрішні стінки отвору.

Якщо ви вважаєте, що перелив сильно забруднився, можна скористатися простим пристроєм. Візьміть кусок дроту, обмотайте один кінець ватою або тканиною, змоченою в оцті. Вставте дріт в отвір і обережно прочистіть стінки переливу всередині.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Нагадаємо, ми вже писали, як відмити раковину.