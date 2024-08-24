Що таке допомога для вирішення соціально-побутових питань військового та як її отримати

Українські захисники, які щодня ризикують своїм життям заради захисту Батьківщини, мають право на додаткову фінансову підтримку. Держава забезпечує різноманітні види допомоги військовим, зокрема, виплати для вирішення важких життєвих ситуацій.

Про це розповіли у Міністерстві оборони.

Коли військовий має право на матеріальну допомогу?

Згідно з наказом Міністерства оборони, матеріальну допомогу можуть отримати військовослужбовці, які опинилися у складних життєвих обставинах, пов'язаних зі службою. Серед підстав для отримання такої допомоги можна назвати:

Травми, поранення, захворювання: Військовослужбовці, які отримали поранення, контузії, травми або каліцтва під час виконання бойових завдань, мають право на матеріальну допомогу. Також допомога надається військовим, які страждають на тяжкі захворювання, такі як онкологічні захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД.

Військовослужбовці, які отримали поранення, контузії, травми або каліцтва під час виконання бойових завдань, мають право на матеріальну допомогу. Також допомога надається військовим, які страждають на тяжкі захворювання, такі як онкологічні захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД. Смерть близьких: У разі смерті члена сім'ї військовослужбовець має право на одноразову виплату.

У разі смерті члена сім'ї військовослужбовець має право на одноразову виплату. Тривале лікування: Якщо військовий змушений проходити тривале лікування або реабілітацію, він також може розраховувати на матеріальну допомогу.

Розмір виплат

Розмір матеріальної допомоги визначається індивідуально для кожного випадку і не може перевищувати розмір місячного грошового забезпечення військовослужбовця. Варто зазначити, що до грошового забезпечення входять посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки за вислугу років та інші виплати.

Як отримати матеріальну допомогу?

Для отримання матеріальної допомоги військовослужбовцю необхідно звернутися до свого командира з відповідною заявою та пакетом документів, які підтверджують право на отримання такої допомоги.

Додаткові виплати

Крім матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях, мають право на додаткові виплати. Так, наприклад, передбачені виплати за участь у бойових діях, за кожен день перебування на лінії фронту та інші.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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