Що чекає на долар в Україні в лютому: прогноз банкіра

У лютому ситуація на валютному ринку України буде досить динамічною, хоча без різких коливань. Проте не можна виключити деякі непередбачувані зміни.

Тарас Лісовий, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку", в коментарі для УНІАН підкреслив, що курс валют в Україні може бути змінним, але він впевнений, що долар залишатиметься в межах 42-42,4 гривні.

"Зараз є підстави вважати, що місяць буде активним, але не таким напруженим, як початок січня. Ринок очікує, що навесні може розпочатися період "курсових плато", коли офіційний курс залишатиметься відносно стабільним, попри незначні ситуативні коливання", – резюмував Лісовий.

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Отже, в лютому 100 доларів в Україні можуть коштувати від 4200 до 4240 гривень, а 1000 доларів обійдеться в межах 42000 - 42400 гривень.

Прогноз курсу долара в Україні до кінця березня

Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління "Глобус Банку", вважає, що в першому кварталі 2025 року курс долара і євро, ймовірно, не вийде з-під контролю.

За його прогнозами, в перші місяці 2025 року не буде катастрофою, якщо наприкінці березня курс долара коливатиметься в межах 42-42,8 гривні.

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