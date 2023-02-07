Щоб не бути бідними: у які дні краще відмовитися від миття голови

Здавна волоссю приписували різні містичні значення. Його вважали символом життєвої сили. Наші пращури вважали, що для миття волосся потрібно обирати певні дні тижня навіть певну пору доби.

Понеділки вважалися важкими днями. За народними повір'ями, усі справи розпочаті у цей день, вийдуть марними. А миття голови понеділками віщувала невдачі, які триватимуть весь тиждень. Також вважалося, що якщо дівчина митиме голову у понеділок, то її чоловік буде пиячити.

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Також не варто мити голову у п'ятницю, бо можете "змити удачу". Також це віщувало негаразди у коханні.

Середа та четвер, за народними прикметами, вважалися нейтральними днями. Також можна було мити голову у неділю, але не бажано, щоб "не змити з себе удачу" й "не накликати бідності".

Що стосується суботи та вівторка, то у ці дні не лише дозволяло миття голови, а вважалося, що це може принести удачу та допоможе розбагатіти.

До того ж існувало повір'я, що не можна голову мити перед важливими зустрічами, або перед якимось важливими справами: "щоб не змити удачу". Проте, за деякими повір'ями, до важливих справ та зустрічей голову краще помити, щоб "думки були чистити та ясними".

А ще варто було мити голову зранку, аби весь день був "легким та чистим". Якби не було, вірити ви у прикмети та заборони чи ні, саме вам обирати – коли мити волосся на голові.

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