Чтобы не быть бедными: в какие дни лучше отказаться от мытья головы

Издавна волосам приписывали разные мистические значения. Его считали символом жизненной силы. Наши предки приметили, для мытья головы нужно выбирать определенные дни недели даже определенное время суток.

Понедельники считались трудными днями. По народным поверьям, все дела, начатые в этот день, получатся напрасными. А мытье головы понедельниками предвещало неудачи, которые продлятся всю неделю. Также считалось, что если девушка будет мыть голову в понедельник, ее муж будет пьянствовать.

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Также не стоит мыть голову в пятницу, потому что можете "смыть удачу". Также это предвещало невзгоды в любви.

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Среда и четверг, по народным приметам, считались нейтральными днями. Также можно было мыть голову в воскресенье, но не желательно, чтобы "не смыть с себя удачу" и "не навлечь бедности".

Что касается субботы и вторника, то в эти дни не только позволяли мытье головы, а считалось, что это может принести удачу и поможет разбогатеть.

К тому же существовало поверье, что нельзя голову мыть перед важными встречами или перед какими-то важными делами: "чтобы не смыть удачу". Однако согласно некоторым поверьям, перед важными делами и встречами голову лучше помыть, чтобы "мысли были чистыми и ясными".

А еще стоило мыть голову утром, чтобы весь день был "легким и чистым".

Как бы то ни было, верить ли вы в приметы и запреты или нет, именно вам выбирать – когда мыть волосы на голове.

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