Аби не почав швидко гнити: коли та як викопувати буряк

Буряк — смачний овоч, з яким можна вигадати різні страви. Проте, зберігання буряків може стати справжнім випробуванням, адже вони часто псуються.

UAportal розповість, як уникнути цієї проблеми та як правильно зібрати та зберегти врожай буряків.

Під час тривалого зберігання буряк може почати гнити. Це може бути пов'язано з декількома факторами, такими як:

Місце для зберігання: Поміщення, де зберігають буряки, може бути однією з причин гнилі. Якщо вони зіпсуються, їх необхідно викинути, щоб запобігти поширенню гнилі на інші коренеплоди.

Поміщення, де зберігають буряки, може бути однією з причин гнилі. Якщо вони зіпсуються, їх необхідно викинути, щоб запобігти поширенню гнилі на інші коренеплоди. Коливання температури: Важливо контролювати температурний режим в приміщенні, де зберігають буряки, оскільки зміни температури можуть сприяти швидшому псуванню овоча.

Вологість: Вологість повітря також грає важливу роль у тривалості зберігання буряків. Вона не повинна перевищувати 90%, інакше це може спричинити появу гнилі.

Вологість повітря також грає важливу роль у тривалості зберігання буряків. Вона не повинна перевищувати 90%, інакше це може спричинити появу гнилі. Порушення технології зберігання: Виконання правильної технології зберігання є дуже важливим, оскільки невірні методи можуть знизити термін зберігання.

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Для того, щоб уникнути проблем зі зберіганням буряків, дотримуйтесь цих рекомендацій:

Збір врожаю: Варто орієнтуватися на інформацію, яка міститься на упакуванні насіння. Там вказані строки дозрівання, які можна враховувати під час збору овоча. Зокрема, варто трохи перетримати буряки на грядці, щоб вони досягли оптимального розміру.

Варто орієнтуватися на інформацію, яка міститься на упакуванні насіння. Там вказані строки дозрівання, які можна враховувати під час збору овоча. Зокрема, варто трохи перетримати буряки на грядці, щоб вони досягли оптимального розміру. Вибір сонячного дня: Важливо обирати сонячний день для збору буряків, оскільки висока вологість може спричинити появу гнилі. Витягайте коренеплоди обережно, щоб не пошкодити їх.

Обрізання бадилля: Після збору буряків обріжте їхнє бадилля, щоб зберегти їх до наступної весни. Для цього можна скористатися спеціальним секатором або ножем.

Після збору буряків обріжте їхнє бадилля, щоб зберегти їх до наступної весни. Для цього можна скористатися спеціальним секатором або ножем. Метод зберігання: Буряки можна класти на постійне або тимчасове зберігання. Для тривалого зберігання найкращим варіантом є підвал з температурою 1-2 градуси. Також можна зберігати їх у піску у ящиках з щільними стінками.

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