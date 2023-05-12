Щоб не стати бідним: що ніколи не можна робити з одягом

У світі прикмет та забобон існує одна, якої варто було б дотримуватися. Вона стосується того, чим ми користуємося щоденно – це наш одяг.

Ця прикмета застерігає: якщо у вас відпав ґудзик, або з'явилася дірка, ніколи не шийте "на собі". Згідно з віруванням, це може призвести до того, що життя зміниться на гірше, або навіть до того, що ви станете вдовою чи вдівцем. А ще, пришиваючи ґудзик чи латаючи дірку на одязі, якщо він надягнутий на вас, можна стати "дурними" або "бідними".

Читайте також: Як знайти купюру, яка приноситиме гроші

За народними забобонами, якщо ви зашиваєте дірку, то ви можете "зашиєте" собі нещастя, а також порушите рівновагу з навколишнім світом.

І хоча ця прикмета є популярною в деяких культурах, її не можна розглядати як щось, що має наукове пояснення.Адже ремонт одягу, включаючи зашивання дірок, є звичайним процесом, що не впливає на вашу рівновагу з природою або з навколишнім світом.

А якщо ж ви вірите у прикмети та переймаєтеся, що вони справдяться, можна обійти заборону – під час зашивання дірки чи пришивання ґудзика, можна взяти до рота шматочок нитки, або олівець. Кажуть, що таким чином на вас не подіють жодні погані прикмети.

Які ще існують забобони, пов'язані з одягом:

Надягання одягу на перевернутий бік може призвести до того, що у вас будуть проблеми з грошима, або навіть це призведе до бідності.

Розрізи на штанях або сукнях. Згідно з прикметою, якщо ви зробите розріз на своїх штанях або сукні, то це може призвести до того, що ви втратите своє багатство.

Одяг на сушарці. Якщо ви повісите свій одяг на сушарку вночі, то згідно з прикметою, це може призвести до того, що ви заразитесь якоюсь хворобою або станете об'єктом заздрості.

Надягання нового одягу вночі. Згідно з прикметою, надягання нового одягу вночі може призвести до того, що ви заразитеся якоюсь хворобою.

Читайте також: Запросите в дім злидні та горе – які речі категорично не можна викидати

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!