Щоб отримати більше грошей, деяким пенсіонерам треба звернутися у ПФУ: подробиці

Причинами для перерахунку пенсії можуть бути як початок трудової діяльності, так і її завершення, зміна статусу підприємця, а також інші життєві обставини. Щоб отримати пенсію в повному обсязі, рекомендується регулярно оновлювати свої дані в Пенсійному фонді.

Пенсійний фонд України повідомив, що українцям можуть перерахувати пенсію за певних обставин. Для цього необхідно подати відповідну заяву до фонду.

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Причини для перерахунку пенсій

Перерахунок здійснюється у таких випадках:

Початок чи закінчення трудових відносин

Реєстрація або зняття з обліку як ФОП

Зміна або припинення особливого статусу пенсіонера

Термін подачі заяви

Заяву необхідно подати протягом 10 днів після змін. Це можна зробити особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду або дистанційно через вебпортал ПФУ.

Як подати заяву через вебпортал ПФУ

Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП. У розділі "Про пенсійне забезпечення" обрати "Заяву на перерахунок пенсії". Заповнити поля заяви та завантажити скановані копії необхідних документів. Сформувати заяву та надіслати до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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