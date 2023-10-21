Щоб сусіди заздрили: Посадіть цю квітку і вона зацвіте до перших морозів

Канна, розкішна квітка, яка прийшла до нас з Центральної та Південної Америки, стала популярною серед наших квіткарів завдяки своєму яскравому та розмаїтому цвіту.

Вона зазвичай росте на сонячних ділянках, біля водойм або в гірських ущелинах. Квіти канни вражають своєю величиною, діаметром від 4 см до 8 см, і деякі сорти можуть сягати висоти до 2 метрів. Їхнє забарвлення може бути дуже різним, від яскравих жовтих і червоних до помаранчевих і рожевих. Хоча білі канни зустрічаються рідше, вони також вражають своєю красою, пише noviydoctor.com.

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Канна є багаторічною рослиною, і її квіти розцвітають протягом 30-40 днів. У наших широтах для збереження цієї рослини на зиму рекомендується викопувати її, але не поспішайте це робити. Найкращий час для цього – друга половина жовтня, коли настануть перші заморозки. Якщо літо було спекотним і тривалим, то в квітня може навіть залишити цвісти. Тому викопування канни варто відкласти до пізньої осені, щоб рослина мала можливість накопичити поживні речовини для зими.

Перед викопуванням, приблизно за 2 тижні до запланованої дати, не поливайте рослину. Під час викопування слід бути обережними, щоб не пошкодити кореневу шийку. Краще використовувати вила, а не лопату. При викопуванні залиште приблизно 20-30 см стебла, і виймайте квітку разом із грудкою землі. Таким чином, рослина буде готова до зберігання, і надземну частину слід обрізати, залишаючи лише близько 20 см стебла. Не розділяйте грудку на частки, поки настане весна.

Для збереження кореневища, яке ви викопали, покладіть його у ящик, де ви вклали торф, тирсу і пісок у рівних частинах. Під час зберігання цей субстрат не повинен пересихати, тому періодично його слід збризкувати. Оптимальна температура для зберігання – від 5°C до 7°C. Тому в якості місця для зберігання можна використовувати погріб або овочевий контейнер у холодильнику. Таким чином, ви підготуєте ваші канни до нового сезону і зможете насолодитися їхньою красою знову наступного року.

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