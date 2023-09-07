Щоб техніка довше працювала: скільки порошку сипати в пральну машину

Якщо вас цікавить не лише якість прання, а й тривалість служби вашої пральної машини, то правильне додавання порошку грає важливу роль. Виявляється, навіть неправильне використання порошку може призвести до поломки техніки.

Фахівці розповіли, скільки порошку потрібно використовувати під час прання, аби пральна машинка залишалася у справному стані. Зокрема, основний принцип – дотримуватися рекомендацій виробника.

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Скільки порошку потрібно використовувати в пральній машині різної ваги:

Машинки на 3 кг - 75 гр порошку. Машинки на 4 кг - 100 гр порошку. Машинки на 5 кг - 120 гр порошку. Машинки на 6 кг - 150 гр порошку. Машинки на 7 кг - 180 гр порошку. Машинки на 8 кг - 200 гр порошку.

Пам'ятайте, що перевищення цих норм може призвести до утворення великої кількості піни, розводів на одязі та навіть до поломки відсіку для порошку або зливного фільтра.

Також важливо правильно розподілити порошок у відсіку пральної машини. Зазвичай він розділений на три частини – одна для кондиціонера, а дві для порошку. Куди саме сипати порошок залежить від режиму, на якому ви працюєте. Ви можете сипати порошок у відсік, де вода ллється – це вважається основним відсіком для порошку. Це особливо важливо, якщо ви користуєтеся пральною машиною без позначень.

Нехай правильне дозування порошку та його розподіл у відсіку допоможе вашій пральній машині служити довше та надавати якісне прання.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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