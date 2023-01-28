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Щоб кольоровий одяг не втратив колір: як правильно прати та сушити

Тетяна Іванова

Прання кольорових речей

Улюблені кольорові речі допомагають зробити яскравий образ. Але з часом вони можуть втратити свій колір, або, навіть, вилиняти.

Фахівці запевняють, якщо правильно доглядати за цими найвибагливішими речами у гардеробі, вони роками залишатимуться новими на вигляд. Як правильно прати такі речі та як запобігти втраті кольору, читайте далі в матеріалі.

Правила прання кольорових речей

  • Сортуйте.Звертайте увагу на ті речі, які кладете разом до пральної машинки. Придивіться також до матеріалу тканини, а також до ступеня забрудненості.
  • Зазделегідь нанесіть рідкого миючого засобу на ті речі, які мають плями.

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  • Періть одяг навиворіт. Це збереже ваш одяг від стирання волокон. Також залиште у барабані пральної машинки трохи вільного місця,
  • Звертайте увагу на маркування. Не періть одяг вище за температуру 40 градусів. Загалом, кольорові речі потрібно прати за температури 30-40 градусів.
  • Для першого прання встановіть температуру 30 градусів. Якщо ви достеменно не знаєте, чи буде линятиме річ, можна намочити одну частину у воді та прикладіть білий папір чи тканинну серветку.
  • Правильно підбирайте засоби для прання. Не використовуйте миючий засіб для білих речей.
  • Не сушить кольоровий одяг під прямим сонячним промінням, адже колір вицвітатиме. Рекомендуємо сушити одяг вивернутим.
  • Як закріпити колір на новій речі. Візьміть миску з прохолодною водою та додайте в неї оцет або сіль. Потримайте нову річ у цьому розчині. Рекомендуємо й надалі полоскати річ у воді з однієї зі згаданих речовин. Так ваші кольори будуть яскравішими довше.

Раніше стиліст дала рекомендації жінкам щодо актуальності їх одягу. Які речі потрібно прибрати з вашого гардероба, щоб виглядати стильно.

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