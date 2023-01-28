Щоб кольоровий одяг не втратив колір: як правильно прати та сушити

Улюблені кольорові речі допомагають зробити яскравий образ. Але з часом вони можуть втратити свій колір, або, навіть, вилиняти.

Фахівці запевняють, якщо правильно доглядати за цими найвибагливішими речами у гардеробі, вони роками залишатимуться новими на вигляд. Як правильно прати такі речі та як запобігти втраті кольору, читайте далі в матеріалі.

Правила прання кольорових речей

Сортуйте.Звертайте увагу на ті речі, які кладете разом до пральної машинки. Придивіться також до матеріалу тканини, а також до ступеня забрудненості.

Зазделегідь нанесіть рідкого миючого засобу на ті речі, які мають плями.

Читайте також Як зробити речі з шерсті комфортнішими, щоб вони не були "колючими"

Періть одяг навиворіт. Це збереже ваш одяг від стирання волокон. Також залиште у барабані пральної машинки трохи вільного місця,

Звертайте увагу на маркування. Не періть одяг вище за температуру 40 градусів. Загалом, кольорові речі потрібно прати за температури 30-40 градусів.

Для першого прання встановіть температуру 30 градусів. Якщо ви достеменно не знаєте, чи буде линятиме річ, можна намочити одну частину у воді та прикладіть білий папір чи тканинну серветку.

Правильно підбирайте засоби для прання. Не використовуйте миючий засіб для білих речей.

Не сушить кольоровий одяг під прямим сонячним промінням, адже колір вицвітатиме. Рекомендуємо сушити одяг вивернутим.

Як закріпити колір на новій речі. Візьміть миску з прохолодною водою та додайте в неї оцет або сіль. Потримайте нову річ у цьому розчині. Рекомендуємо й надалі полоскати річ у воді з однієї зі згаданих речовин. Так ваші кольори будуть яскравішими довше.

Раніше стиліст дала рекомендації жінкам щодо актуальності їх одягу. Які речі потрібно прибрати з вашого гардероба, щоб виглядати стильно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!