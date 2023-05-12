Щоб волосся було здоровим: як правильно мити гребінець

При кожному розчісуванні волосся на гребінці залишається пил, лупа, шкірне сало, частинки шкіри, а також стайлінгових засобів. Тому необхідно регулярно їх мити. Нагадуємо, перед очисткою зніміть з нього волосся.

Методи очистки:

Шампунь

Добре очищає від шкірного сала, жиру та лупи. Замочіть гребінець у теплій воді з шампунем на кілька хвилин, Потріть зубною щіткою та промийте під краном. Висушіть.

Читайте також: Забудьте про них – названо п'ять зачісок, які зроблять вас старшими

Шампунь та сода

Змішайте 0,5 теплої води, 1 ч. ложку шампуню та 1 ч. ложку соди. Зубною нанесіть суміш на гребінець і та потріть. Обполосніть водою та висушіть.

Нашатирний спирт

Добре підходить для пластмасових чи синтетичних гребінців. Змішайте літр теплої води, 1 ст. ложку рідкого мила та 1 ч. ложку нашатирного спирту. Замочіть гребінець у розчині на 7-10 хвилин. Потріть та промийте під краном. Висушіть.

Спирт

Чудово підходить для очищення дерев'яних гребінців. Протріть гребінець ватним диском, змоченим у спирті та дочекайтесь висихання.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно мити голову

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!