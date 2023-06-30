Дачники назвали чотири непримхливі культури, які можна садити у липні

Незабаром липень, а отже садівники зможуть висадити безліч нових культур і квітів у своїх садах. Також липень – останній місяць, коли городники можуть садити моркву та буряк.

Для тих, хто захоплюється овочами, або любителів, які хочуть спробувати вирощувати культури, є багато, що все ще можна посадити в липні. Шон Лейд, експерт із садівництва та директор Easy Garden Irrigation, поділився, які овочі можна садити цього місяця.

Редька

Редис потрібно сіяти кожні два тижні, щоб городники могли збирати його протягом літніх місяців. Ті, хто хоче отримати пізніший урожай, можуть висаджувати зимові або східні сорти з червня кожні два тижні протягом приблизно двох місяців.

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Шон також поділився порадою щодо посадки редиски. Він радить зберігати ґрунт у хорошому та вологому стані, щоб мати збагачені коренеплоди.

Пак Чой

Сонячне світло та родючий ґрунт мають означати, що садівники отримають "багатий урожай". Шон радить проріджувати насіння, щоб врожай процвітав.

Морква

Липень – останній шанс садівників посадити моркву. Вона може залишатися на своєму початковому місці з моменту посадки до збирання врожаю. Морква "досить стійка", коли справа доходить до нестачі води, але вона потребує багато уваги та може бути схильною до морквяної мухи.

Буряк

Липень – це також останній шанс садівників посадити буряк. Буряку місце на сонці. Чим більше сонячного світла, тим кращий урожай. Поливайте їх і не давайте їм висохнути. Добре замочування кожні 10-14 днів має бути достатнім, щоб отримати багатий врожай.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

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