Дачники назвали четыре неприхотливые культуры, которые можно сажать в июле

Вскоре июль, а значит садоводы смогут высадить множество новых культур и цветов в своих садах. Также июль – последний месяц, когда огородники могут сажать морковь и свеклу.

Для тех, кто увлекается овощами или любителей, которые хотят попробовать выращивать культуры, есть многое, что все еще можно посадить в июле. Шон Лейд, эксперт по садоводству и директор Easy Garden Irrigation, поделился, какие овощи можно сажать в этом месяце.

Редька

Редис нужно сеять каждые две недели, чтобы огородники могли собирать его в течение летних месяцев. Те, кто хочет получить более поздний урожай, могут высаживать зимние или восточные сорта с июня каждые две недели в течение примерно двух месяцев.

Видео дня

Читайте также: Чем подкормить рассаду капусты, чтобы выросли большие початки

Шон также поделился советом по посадке редиса. Он рекомендует хранить почву в хорошем и влажном состоянии, чтобы иметь обогащенные корнеплоды.

Пак Чой

Солнечный свет и плодородная почва должны означать, что садоводы получат "богатый урожай". Шон советует прореживать семена, чтобы урожай процветал.

Морковь

Июль – последний шанс садоводов посадить морковь. Она может оставаться на своем начальном месте с момента посадки до уборки урожая. Морковь "достаточно устойчива", когда дело доходит до недостатка воды, но она требует много внимания и может быть склонна к морковной мухе.

Свекла

Июль – это также последний шанс садоводов посадить свеклу. Свекла место на солнце. Чем больше солнечного света, тем лучше урожай. Поливайте их и не давайте им высохнуть. Хорошее замачивание каждые 10-14 дней должно быть достаточно, чтобы получить богатый урожай.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !