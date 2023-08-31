Дачники назвали п'ять овочів, які можна встигнути висадити зараз та зібрати врожай до морозів

Наближення осені не означає, що дачники можуть припинити роботу. Є низка овочів, які можна вирощувати у вересні та зібрати врожай.

Осінні прохолодніші температури повітря означають, що рослини можуть рости сильніше з меншим тепловим стресом. Крім того, більша ймовірність дощу, тобто коріння рослин поглинатимуть більше поживних речовин, а садівникам доведеться менше поливати рослини, повідомляє Express.co.uk.

Зелений салат

Зелень салату надзвичайно легко виростити прямо зараз, оскільки її можна збирати в будь-який час року. Ви можете зірвати лист, і з нього виросте новий.

Зелень, таку як салат, шпинат і капусту, можна вирощувати з серпня по листопад. Вони краще розвиваються при більш низьких температурах, оскільки є досить витривалими рослинами.

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Редис

Редис також ідеально підходить для вирощування в цю пору року, оскільки він швидко росте, а також може зберігатися у холодильнику місяцями після повного дозрівання. Оскільки редис можна збирати приблизно через місяць, ви можете посадити багато редиски поспіль.

Горох

Можна сіяти горох у період з вересня до початку листопада, якщо він добре приживеться до настання найхолодніших погодних умов. Однак садівникам рекомендується садити їх якомога швидше, оскільки вони навряд чи переживуть зиму, якщо вони занадто молоді.

Морква

Морква може рости з ранньої весни до пізньої осені. Для більшості сортів найкращий час для посадки – кінець серпня або початок вересня.

Кущова квасоля

Кущові боби ідеально підходять для вирощування восени, оскільки вони дають більші врожаї до настання перших смертоносних заморозків і, швидше за все, дозрівають раніше, ніж інші сорти.

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