Дачники розповіли, що потрібно, аби гарбуз раніше дозрів

Гарбуз – це смачний і корисний фрукт, який можна використовувати не лише в кулінарії, але й в косметології та медицині. Однак, як правило, він дозріває досить пізно – у вересні-жовтні. Але є кілька простих способів, які допоможуть прискорити цей процес на декілька тижнів.

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UAportal розповість детальніше та пояснить, як швидше зібрати урожай гарбуза. Зокрема, для того, аби гарбузи краще росли, потрібно обирати для них сонячне місце з родючим ґрунтом. Також варто регулярно поливати рослину, проте не надмірно. Крім цього, потрібно захищати гарбузи від шкідників та уберігати від хвороб.

Як швидше зібрати урожай гарбуза:

обріжте всі пуп’янки на стеблі та позрізайте квіти. Таким чином рослина почне вирощувати великі плоди, а не нарощувати нові;

прищипніть молоді пагони. Так рослина перестане даремно віддавати сили ще й на дозріванні зелені, а займатиметься лише вирощуванням плодів;

підживіть рослину натуральними добривами, наприклад, гноєм або компостом. Вносити їх треба заздалегідь, щоб ґрунт був збагачений, і гарбузи виросли набагато швидше.

Якщо дотримуватися цих простих порад, ви зможете зібрати урожай гарбуза вже на початку вересня.

Нагадаємо, гарбузи є чудовими рослинами для вирощування на городі. Ми підготували кілька порад, які допоможуть правильно посадили ці фрукти.

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