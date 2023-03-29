Коли та як садити гарбуз у відкритий ґрунт: поради городикам

Гарбузи – це чудові рослини для вирощування на городі. Вони мають смачні плоди, які можуть бути використані для приготування різноманітних страв, а також мають корисні властивості для організму. Якщо ви збираєтеся вирощувати гарбузи на своєму городі, то ми підготували для вас кілька порад щодо правильного садіння.

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Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт

Гарбуз – теплолюбива рослина, тому посадка починається, коли остаточно пройшли заморозки, а ґрунт прогрівся до +9 градусів. Сприятливі дні:

13, 21-26 – квітень;

2-4, 6, 9-25 – травень;

11, 20-23, 25 – червень.

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Як правильно садити гарбузи

Виберіть правильне місце для гарбузів. Вони потребують багато сонячного світла, тому оберіть ділянку на городі з належною кількістю сонячного світла. На важких, глинистих і кислих ґрунтах рослина може просто не дати плодів. Також вони потребують гарної дренажної системи, тому не розміщуйте їх на ділянках зі зливами. Підготуйте ґрунт. Гарбузи вимагають родючого ґрунту, багатого на поживні речовини. Підготуйте ґрунт за допомогою добрив та органічних домішок. Рекомендується використовувати ґрунт із такими компонентами: перегній; торф; пісок; компост. Оберіть належний час для посадки. Гарбузи слід садити після останнього морозу, коли ґрунт зігріється. Це може бути весною або в ранньому літі; Садіть гарбузи в гребінці або горбині. Створіть на городі гребінець або горбину, щоб забезпечити добру дренажну систему. Садіть на гребінці декілька насінин у відстані 60-90 см одна від одної; Доглядайте за рослинами. Гарбузи потребують багато води та добрив. Регулярно поливайте їх та додавайте добрива для забезпечення оптимального росту. Також вони можуть бути атаковані шкідниками та хворобами, тому слід забезпечити захист від них.

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