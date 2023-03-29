Когда и как сажать тыкву в открытую почву: советы городикам

Тыквы – это отличные растения для выращивания на огороде. Они обладают вкусными плодами, которые могут быть использованы для приготовления разнообразных блюд, а также обладают полезными свойствами для организма. Если вы собираетесь выращивать тыквы на своем огороде, то мы подготовили для вас несколько советов по правильной посадке.

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Когда сажать тыкву в открытую почву

Тыква – теплолюбивое растение, поэтому посадка начинается, когда окончательно прошли заморозки, а почва прогрелась до +9 градусов. Благоприятные дни:

13, 21-26 – апрель;

2-4, 6, 9-25 – май;

11, 20-23, 25 – июнь.

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Как правильно сажать тыквы

Выберите правильное место для тыквы. Они нуждаются в много солнечного света, поэтому выберите участок в огороде с подобающим количеством солнечного света. На тяжелых, глинистых и кислых почвах растение может просто не принести плодов. Также они нуждаются в хорошей дренажной системе, поэтому не размещайте их на участках со ливнями. Подготовьте почву. Тыквы требуют плодородной почвы, богатой питательными веществами. Подготовьте почву с помощью удобрений и органических примесей. Рекомендуется использовать почву со следующими компонентами: перегной; торф; песок; компост. Выберите подходящее время для посадки. Тыквы следует сажать после последнего мороза, когда почва согреется. Это может быть весной или ранним летом; Сажайте тыквы в гребешке или холме. Создайте на огороде расческу или горбу, чтобы обеспечить хорошую дренажную систему. Сажайте на гребенке несколько семян в расстоянии 60-90 см друг от друга; Ухаживайте за растениями. Тыква требует много воды и удобрений. Регулярно поливайте их и добавляйте удобрения для оптимального роста. Также они могут быть атакованы вредителями и болезнями, поэтому необходимо обеспечить защиту от них.

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