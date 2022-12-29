Данілов пояснив, чому кремль припинив лякати світ ядерною зброєю

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пояснив, чому росія припинила ядерний шантаж. За його словами, до цього причетний Китай.

Зокрема, кремль відмовився від шантажу ядерною зброєю після зауваження Пекіну. Про це Данілов сказав у інтерв'ю для видання Kyiv Post.

"Все затихло після того, як їм зробили зауваження в Китаї, і пояснили, що цього робити не можна. Росіяни слухняні щодо Китаю", – вказав він.

Секретар РНБО зазначив, що Китай має вплив на рф у питаннях війни. Також, на його думку, росія стане підлеглою цієї країни.

"Фактично рф буде підлеглою Китаю, якщо Захід не зробить висновків", – наголосив Данілов.

Він також підкреслив, що росія у 1994 році мала стати гарантом безпеки України на заміну тій величезній кількості, у тому числі ядерної, зброї, якою зараз росіяни шантажують Україну.

Втім, тоді Захід ухвалив хибне рішення та сприйняв рф за монополіста у сфері безпекової ситуації майже на всьому пострадянському просторі.

"І це була їх велика помилка. Я думаю, зараз вони це визнали. Якщо на сьогодні не буде ситуації, пов’язаної з ліквідацією ядерної зброї на території росії, то Україна і весь світ не зможуть жити в спокої. Тому що у божевільних потрібно забирати сірники, зброю та гострі предмети", – резюмував Данілов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чи завдасть росія ядерного удару по нашій країні.

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