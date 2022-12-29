Данилов объяснил, почему кремль прекратил пугать мир ядерным оружием

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему россия прекратила ядерный шантаж. По его словам, к этому причастен Китай.

В частности, кремль отказался от шантажа ядерным оружием после замечания Пекина. Об этом Данилов сказал в интервью для издания Kyiv Post.

"Все затихло после того, как им сделали замечания в Китае, и объяснили, что этого делать нельзя. Россияне послушны Китаю", – указал он.

Секретарь СНБО отметил, что Китай оказывает влияние на рф в вопросах войны. Также, по его мнению, россия станет подчиненной этой стране.

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"Фактически рф будет подчинена Китаю, если Запад не сделает выводов", – подчеркнул Данилов.

Он также подчеркнул, что россия в 1994 году должна была стать гарантом безопасности Украины на замену тому огромному количеству, в том числе ядерного, оружия, которым сейчас россияне шантажируют Украину.

Впрочем, тогда Запад принял ошибочное решение и принял рф за монополиста в сфере ситуации безопасности почти на всем постсоветском пространстве.

"И это была их большая ошибка. Я думаю, сейчас они это признали. Если на сегодняшний день не будет ситуации, связанной с ликвидацией ядерного оружия на территории россии, то Украина и весь мир не смогут жить в покое. Потому что у сумасшедших нужно забирать спички, оружие и острые предметы", – резюмировал Данилов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, нанесет ли россия ядерный удар по нашей стране.

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