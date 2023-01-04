Данілов заявив, що Україна почала готуватися до війни ще у грудні 2019 року

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна почала підготовку до війни з росією ще у грудні 2019 року. За його словами, інакше росіяни змогли б захопити державу за 3-5 днів.

Саме на такий успіх розраховували окупанти. Про це Данілов сказав у ефірі телемарафону.

Секретар РНБО зазначив, що вирішальним на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну стало те, як весь український народ став на захист Батьківщини.

Він додав, що у кремля було два плани захоплення України. Зокрема, росіяни планували за три дні взяти Київ, а за три тижні дійти до Львова.

"У них було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін, і саме в цей день прибував один громадянин росії, а в минулому громадянин України Янукович перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни. А потім був наступний етап, який вони планували", – пояснив Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов висміяв росіян, які готуються до святкування Нового Року. У своєму відео він нагадав, що чекає її мешканців після вторгнення в суверенну державу.

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