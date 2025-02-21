Данія підтримує питання відправки миротворчої місії до України: результати опитування

Понад половина громадян Данії, однієї з ключових країн-донорів військової допомоги Україні, підтримують ідею відправки миротворців після завершення війни. Згідно з дослідженням, 53% опитаних висловилися за участь Данії у майбутній миротворчій місії. Проти виступили 15%, а 32% респондентів не визначилися або не мають власної думки.

Окрім цього, 66% підтримують вступ України до Європейського Союзу, а 68% вважають, що країна має приєднатися до НАТО. Такі дані наводить опитування громадської думки, повідомляє Bloomberg.

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Данія, населення якої складає близько шести мільйонів осіб, надала Україні військову допомогу на суму 53,7 мільярда крон (7,55 мільярда доларів) з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ. Попри те, що питання миротворчої місії ще зарано обговорювати, прем'єр-міністр Метте Фредеріксен позитивно оцінює ініціативу Великої Британії. У четвер вона провела переговори з Президентом України Володимиром Зеленським, підтвердивши підтримку своєї країни.

Опитування було проведене компанією Voxmeter для Ritzau з 18 по 20 лютого серед 1 021 респондента. Похибка не зазначена.

Нагадаємо, свіже соцопитування показало, як українці оцінюють Зеленського зараз.

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