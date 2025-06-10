Дефіцит на горизонті: українців попереджають про нестачу деяких популярних продуктів

У найближчі місяці українські торгівельні мережі можуть зіткнутися з браком окремих харчових товарів, що, ймовірно, спричинить підвищення цін. За словами фахівців, найбільший дефіцит прогнозується на сезонні фрукти – черешню, персики та абрикоси.

Однією з головних причин зменшення обсягів фруктів стали несприятливі погодні умови – весняні заморозки суттєво пошкодили врожай. Про це пише Перший Бізнесовий.

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Також ситуацію ускладнює зниження обсягів імпорту: через проблеми з логістикою постачання з-за кордону стало менш надійним. Ще один важливий чинник – зростання витрат на вирощування: ціни на пальне та добрива підвищили собівартість продукції.

Експерти прогнозують, що вартість фруктів може зрости на 30–50% у порівнянні з минулим роком. Українцям рекомендують заздалегідь підготуватись до подорожчання та звернути увагу на альтернативи – наприклад, заморожені або консервовані фрукти.

Раніше ми розповідали, що влітку в Україні назріває дефіцит популярних ягід.

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