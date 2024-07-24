Дефіцит в енергосистемі відчутно зменшився: 25 липня світло вимикатимуть лише 6 годин

У четвер, 25 липня, в Україні графіки погодинних відключень світла діятимуть лише 6 годин. Це пов'язано зі значним зменшенням дефіциту в енергосистемі.

Світло відключатимуть з 16:00 до 22:00. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень 25 липня застосовуватимуться з 16:00 до 22:00", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зменшення обмежень стало можливим завдяки відчутному зменшенню дефіциту в енергосистемі. У пресслужбі також подякували всім українськими енергетиками, які цілодобово роблять все можливе, щоб після обстрілів РФ була можливість зменшити обсяг обмежень.

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