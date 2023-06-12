Робіть це перед тим, як випити каву зранку, щоб не нашкодити здоров'ю: висновки вчених

Чому не можна пити каву на голодний шлунок

Ранкова кава стала популярною традицією для багатьох людей. Проте, не всі знають, як це може вплинути на їх організм, особливо якщо пити каву на порожній шлунок. Щоб отримати більше користі, ніж шкоди від цього ароматного напою, важливо знати, як правильно пити каву вранці.

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Попри доведену користь кави, вона може виявитися шкідливою для шлунку. Випивання кави натщесерце вранці може призвести до печії, нудоти та навіть спричинити гастрит чи діабет.

Крім того, регулярне споживання навіть невеликої кількості кави на порожньому шлунку може негативно впливати не лише на травну систему, але й на серцево-судинну та нервову системи організму.

Дослідження щодо кави на порожньому шлунку Фізіологи з Великобританії виявили, що ранкова кава погіршує здатність організму метаболізувати глюкозу, що може призвести до розвитку діабету. Ці результати були опубліковані в журналі "British Journal of Nutrition".

Проведені експерименти показали, що регулярне споживання кави натщесерце призводить до значного зростання рівня глюкози в крові. Дослідники припустили, що це може призвести до інсулінорезистентності.

Крім того, відомо, що кофеїн може сприяти виділенню більшої кількості жирів в кров. Це також ускладнює процес отримання організмом глюкози з крові.

Фахівці рекомендують пити воду кімнатної температури перед тим, як випити каву. Велика склянка води перед ранковою кавою допоможе запобігти негативним наслідкам. Щоб уникнути зазначених проблем, запам'ятайте, що найкраще вранці спочатку випити воду. Також, замість звичайної води можна вжити трав'яний чай, овочевий сік або мінеральну воду.

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