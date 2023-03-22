День 40 святих 2023: народні прикмети та що не можна робити у цей день

22 березня щорічно святкують велике церковне свято – Сорока севастійських мучеників або Сорока святих. В церковному календарі 22 березня має декілька назв: День сорока мучеників, Великомучеників Севастійських, день Всіх святих або Сорок святих. В народі цей день називають "Жайворонки".

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Історія дня Сорока святих

Згідно з церковними переказами, 40 воїнів були кращою дружиною війська давньоримського імператора Ліцинія. Він був жорстоким язичником і намагався позбутися християнської віри. Ці сорок мучеників з легіону відмовилися зректися своєї віри, за що у 320 році загинули в місті Севастія (зараз – Сівас, Туреччина).

Їх завели до Севастійського озера, яке тоді було вкрите кригою, роздягнули і затопили на березі лазню, посилюючи так муки воїнів. Один із них не зміг витримати страждань, вийшов на берег і пішов до лазні, де одразу помер. Один із наглядачів побачив видіння та зайшов в озеро, роздягнувшись самостійно та промовивши: "Я – християнин!".

В цей день церква також послаблює суворі правила Великого посту, дозволяючи пити вино та їсти рибу.

До переліку сорока святих входять: Киріон, Кандид, Домній, Ісихій, Іраклій, Смарагд, Евноїк, Валент, Вівіан, Клавдій, Пріск, Теодул, Євтихій, Іван, Ксантій, Іліан, Сисиній, Огій, Аетій, Флавій, Акакій, Екдикій, Лісимах, Александр, Ілій, Горгоній, Теофіл, Доміціан, Гай, Леонтій, Афанасій, Кирило, Сакердон, Миколай, Валерій, Філиктимон, Северіан, Кудіон, Мелітон, Аглай.

Що потрібно робити на Сорок святих

В давнину господині пекли на це свято пиріжки-жайворонки, які мали форму птахів. В різних регіонах України вони називались по-різному: буслики, сороки тощо. Інколи пиріжки нанизували на лозинки або різочки, роздавали дітям та дарували сусідам. Також у народі вірили, що саме цього дня всі птахи повертаються з теплих країв.

22 березня дівчата займалися ворожінням на майбутнє та проводили обряди на заклик весни. Щоб прогнати зиму, дівчата ламали сорок дерев'яних гілочок і розірвати сорок ниток.

Віряни в цей день відвідували храм, ставили сорок свічок і молилися, дякуючи Богові і б'ючи сорок поклонів.

Також цього дня наші предки починали будувати плани та мріяти про майбутнє. В гості запрошували близьких і родичів, чим більше – тим щасливішою буде родина.

Існував символічний обряд, який називали "топтати ряст". Вважалося, хто потопче ряст навесні, той протягом всього року буде здоровим. Під час цього треба промовляти: "Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптати і того году діждати".

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Що не можна робити на День Всіх Святих

не можна їсти м'ясо, молочні продукти та яйця;

не можна працювати фізично та займатися прибиранням житла;

не слід позичати гроші;

заборонено шити, прати або ремонтувати речі.

Прикмети, пов'язані з Днем Сорока Святих

Яка 22 березня погода – ще 40 днів вона буде такою;

Птахи вже повернулися з теплих країв і почали гніздитися на сонячному боці – чекайте на врожайне, але холодне літо;

Випав сніг – Великодній тиждень буде дуже холодним;

Опади та мало сонця – влітку не буде багато злив, а восени буде гарна й суха погода.

Нагадаємо, Великий піст, що передує Великодню, розпочався 27 лютого. Весь період на вірян чекають обмеження в їжі та розвагах.

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