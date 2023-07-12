День апостолів Петра і Павла: історія свята та заборони

День святих апостолів Петра та Павла відзначається 12 липня. Цього дня віряни вшановують пам'ять апостолів Петра і Павла, які проповідували християнство по всьому світу. Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть за віру — з різницею в один рік.

Апостол Петро до того, як стати учнем Христа, був рибалкою. Він першим серед учнів назвав учителя Христом, тобто Месією. За це Господь назвав його Камінь (так перекладається ім'я Петра).

Перед розп'яттям Ісуса Христа взяли під варту первосвященики, тоді Петро тричі зрікся Господа, але потім він покаявся і викупив свою зраду тим, що став полум'яним проповідником християнської віри.

Апостол Петро передбачив свою мученицьку смерть і його дійсно стратили за євангельську проповідь. Його розіпнули вниз головою.

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Апостол Павло (до хрещення – Савл) не був учнем Христа, навіть був гонителем християн. Якось на шляху до Дамаску Господь покликав Савла до апостольського служіння. Під час подорожі його осліпило яскраве світло й він почув голос: "Савле, Савле, чому ти женеш Мене?". Він почув голос Ісуса та увірував в Господа. У Дамаску його хрестили й під час обряду він повернув собі зір. Відтоді Павло став ревним проповідником християнської віри. Згодом він написав 14 послань, які включені до Нового Завіту. Павло прийняв мученицьку смерть від меча.

12 липня, у день Петра та Павла закінчується один із чотирьох постів, встановлених православною церквою.

Народні традиції

12 липня вважається святом рибалок (апостол Петро був ловцем риби до того, як стати учнем Христа).

Петрів день вважають календарним кордоном року, селяни готувалися до осені.

Традиції та обряди слов'ян на Петрів день були пов'язані зі звичаями поклоніння сонцю (вогнища, зустріч сходу сонця тощо).

Що заведено робити 12 липня

Цього дня заведено перепрошувати у близьких за образи, відвідувати рідних, відвідувати могили померлих родичів. Бажано згадати про святих Павла та Петра, відвідати храм. Цього дня у давнину шанували рибалок, жінки готували страви з риби.

У давні часи люди влаштовували цього дня ярмарки та народні гуляння.

Хрещені батьки частували своїх хрещеників пшеничними пирогами.

Також у ці дні люди намагалися хоча б раз покататися на гойдалці, аби привернути щастя та добробут.

Що заборонено на Петра та Павла

Не можна працювати у полі, городі.Заборонена важка фізична праця. Заборонені сварки. Заборонено зловживати алкоголем, лаятись та голосно кричати.Не можна шити, в'язати та вишивати.Не варто купатися у водоймах і навіть до них не підходити.Не можна давати гроші в борг і просити в борг.Вінчання церква на Петра та Павла не проводить.

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