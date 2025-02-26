Грошова допомога для українців від Mercy Corps: хто може отримати 54 тис. грн і як подати заявку

У лютому 2025 року українці можуть подати заявку на багатоцільову грошову допомогу. Цією можливістю зможуть скористатися мешканці окремих громад у Донецькій області.

Про це повідомляє громадська організація "Відповідальні громадяни". Як зазначається, фінансова допомога доступна для жителів Святогірської, Лиманської та Дружківської громад, розташованих у Краматорському районі Донецької області.

Грошові виплати надаються в межах проєкту "Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена допомога населенню, яке постраждало внаслідок війни в Україні (LIVES) 3.0)". Ініціативу реалізує ГО "Відповідальні громадяни" у партнерстві з Mercy Corps та за фінансової підтримки уряду Великої Британії в межах програми LIVES 3.0.

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Хто може отримати багатоцільову грошову допомогу?

Подати заявку на фінансову підтримку можуть домогосподарства, які відповідають таким критеріям:

постійно проживають у зазначених населених пунктах Краматорського району (як місцеві жителі, так і внутрішньо переміщені особи);

мають сукупний дохід на кожного члена родини менший за 6 318 грн на місяць;

мешкають у колективних центрах, пошкодженому внаслідок бойових дій житлі або є безпритульними;

включають осіб з інвалідністю;

мають трьох і більше дітей до 18 років;

складаються лише з одного з батьків, що виховує дітей віком до 18 років;

мають вагітних жінок або матерів, які годують грудьми;включають осіб похилого віку (від 60 років);

очолюються самотньою або кількома самотніми особами похилого віку (60+), без інших дорослих членів родини;

містять безробітних осіб передпенсійного віку (50–59 років), які не мають пенсії чи інших джерел доходу;

включають осіб із тяжкими хронічними захворюваннями.

Розмір виплат та порядок подачі заявки

Фінансова допомога становить 3 600 грн на місяць. Виплати здійснюватимуться протягом трьох місяців, тож загальна сума на одну людину складе 10 800 грн. В одному домогосподарстві фінансову підтримку можуть отримати до п’яти осіб, тому максимальна виплата не перевищуватиме 54 000 грн.

Зареєструватися можна через онлайн-форму.

Важливо: подання заявки не гарантує автоматичного отримання допомоги. Через обмеженість ресурсів перевага надаватиметься тим, хто перебуває у найбільш критичній ситуації. Відбір здійснюватиметься за такими критеріями:

місце проживання домогосподарства;

його склад;

соціальний статус;

сукупний дохід.

Контактна інформація для уточнення деталей

Електронна пошта: zajavki.ograjdane@gmail.com

Гаряча лінія: 066 567 00 16

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримати допомогу до 3 тисяч доларів.

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