Грошова допомога від держави: хто з українці може отримати по 15 тис. грн та як подати заявку

У Запоріжжі мешканці, чиє житло постраждало внаслідок російських обстрілів, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу від міської влади. Проте виплати нададуть не всім постраждалим.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба Запорізької міської ради. Згідно з рішенням, одноразову фінансову допомогу у розмірі 15 000 грн зможуть отримати пільгові категорії громадян, чиє житло зазнало пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

Читайте також: До 50 тис. доларів допомоги: хто з українців може розраховувати на виплати від Данії

Як подати заявку на виплату?

Детальну інформацію щодо отримання допомоги можна дізнатися в Департаменті соціального захисту населення за телефонами:

(063) 206−02−25

(050) 200−46−70

Нагадаємо, раніше ми розповідали про державну виплату в 13 тис. грн для дітей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!