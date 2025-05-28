Гроші до Дня Незалежності отримають не всі: кого з українців омине допомога

До 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України, окремі категорії громадян можуть розраховувати на одноразову фінансову допомогу. Грошова підтримка надається лише тим українцям, які підпадають під чітко визначені умови.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційні джерела. Найвищі розміри одноразової допомоги передбачені для людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, а також для колишніх малолітніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які були визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, нещасного випадку на виробництві або з інших причин:

особи з інвалідністю I групи отримають 3 100 гривень;

II групи – 2 900 гривень;

III групи – 2 700 гривень.

Крім того, громадяни, які мають виняткові заслуги перед державою, також отримають до Дня Незалежності 3 100 гривень.

Читайте також: Частину українців можуть залишити без виплат по інвалідності: кого стосується

Держава також передбачила одноразову допомогу у розмірі 1 000 гривень для учасників бойових дій, постраждалих під час Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання (яким на момент арешту не виповнилося 18 років), а також для дітей, народжених у цих місцях під час перебування там їхніх батьків.

Окрім цього, члени родин загиблих або померлих учасників бойових дій, військовослужбовців та добровольців, а також вдови або вдівці, які не вступили в повторний шлюб (за умови, що померлий мав інвалідність внаслідок війни, брав участь у бойових діях або був жертвою нацистських переслідувань), отримають до 24 серпня виплату в розмірі 650 гривень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також у 2025 році передбачено 450 гривень допомоги для ветеранів війни, колишніх в’язнів таборів, осіб, примусово вивезених на роботи до інших країн, а також дітей партизанів, підпільників та інших борців з нацизмом у тилу ворога.

Для громадян, які не входять до згаданих категорій, виплати до Дня Незалежності не передбачені.

Раніше ми розповідали, хто з українців отримає виплати до Дня Незалежності.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!