Гроші, кохання і щастя: три знаки зодіаку чекає казковий успіх у 2023 році

2023 рік Чорного Водяного Кролика принесе казкову удачу трьом уродженцям зодіакального кола – вони зможуть забути про всі біди та невдачі. Доходи зростатимуть, друзі радуватимуть, а друга половинка здивує приємним сюрпризом.

За словами астрологів, "біла смуга" розпочнеться у житті Левів, Дів та Скорпіонів. Це пов’язано з тим, що Марс закінчив свій ретроградний рух 12 січня, давши цим поштовх до кардинальним змін.

Лев

Уродженці цього знаку зодіаку купатимуться в променях слави – справи на роботі підуть так добре, що вони не тільки збільшать доходи в рази, а й зроблять кар'єрний ривок. Також з'явиться спокуса відкрити власну справу або ж зайнятися консультуванням інших, але щоб вийшло, варто зважити все і ретельно розпланувати. До кінця року Леви зароблять велику суму, якої навіть вистачить на придбання нерухомості. Удача буде на їхньому боці.

Діва

2023 рік стане для Дів золотим часом – вони пожинатимуть плоди своєї важкої роботи, виконаної раніше. Зірки обіцяють уродженцям знаку просування кар'єрними сходами та нові цікаві перспективи. Вони досягнуть успіху у всіх справах, за які братимуться. Перфекціоністи за вдачею, Діви зможуть нарешті розслабитися і насолоджуватися життям. Тим більше, що самотні можуть знайти другу половинку.

Скорпіон

У житті Скорпіонів 2023 року відбудуться великі зміни. Вони отримають дуже привабливу пропозицію, яка обіцяє їм кар'єрне зростання і стрибок доходів. Уродженці знаку, ймовірно, змінять роботу на більш високооплачувану – на новому місці вони будуть у центрі уваги, до них почнуть звертатися за порадами. І хоча роботи виявиться багато, це сповна буде компенсовано грошима. Скорпіони накопичать пристойний статок.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.