Гроші під загрозою: клієнтам одного з українських банків невдовзі припинять виплачувати вклади

Вкладники ПУАТ "Фідобанк" мають лише кілька днів, щоб отримати свої кошти. Фінустанова наразі перебуває на етапі ліквідації, а Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує завершити виплати гарантованих сум клієнтам банку вже на початку червня.

Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. У відомстві уточнили, що вкладники мали змогу звернутися за своїми коштами протягом 30 днів, починаючи з 6 травня. Про це пише OBOZ.UA.

"З моменту оприлюднення цього оголошення процедура припинення виплат гарантованої суми відшкодування триватиме не більше тридцяти днів, після чого ліквідаційний баланс ПУАТ "ФІДОБАНК" буде затверджено, а виплати вкладникам – припинено", – зазначається у повідомленні.

Водночас наголошується, що тим вкладникам, які ще не отримали компенсацію, слід звернутися до банків-агентів Фонду, щоб отримати гарантовану виплату. Повний список таких банків доступний за вказаним посиланням.

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Чому "Фідобанк" підпав під ліквідацію

У травні 2016 року Національний банк України визнав "Фідобанк" неплатоспроможним. У НБУ тоді пояснили причини такого рішення наступним чином:

Перед тим було зафіксовано відтік коштів з рахунків юридичних осіб та коштів інших банків.

Водночас зазначено, що "активи не виводилися на пов’язані з акціонером установи".

У самому банку не зверталися до Національного банку за рефінансуванням і повідомили про відмову потенційного інвестора від участі у докапіталізації.

Саме через це, за словами регулятора, з’явилися труднощі з виконанням зобов’язань перед клієнтами. У результаті Нацбанк прийняв рішення:

відкликати ліцензію у "Фідобанку";

розпочати його ліквідацію.

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