Деокупація Луганщини: Січеславські десантники ліквідували дві російські БМП-2 з екіпажами (фото)

Українські бійці "демілітаризували" окупантів на Луганщині. Було ліквідовано дві ворожі бойові машини піхоти разом з їхніми екіпажами.

У мережу потрапили фото знищеної ворожої техніки та російських загарбників. Цими знімками поділилися бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.

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"Російські окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону на Луганщині. Щодня воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України відбивають атаки противника, впевнено перетворюючи на металобрухт ворожі бойові машини разом з їхніми безславними господарями", – зазначили воїни з Січеславської бригади.

Також Січеславські десантники показали, як з філігранною точністю наносять вогневе ураження окупантам на Луганщині.

Зокрема, на відео потрапило успішне знищення армійської вантажівки Урал та бойової машини піхоти (БМП-2) російських загарбників

Раніше у мережу потрапило відео знищення БМП окупантів поблизу Бахмуту. Ліквідацією військової техніки ворога займалися бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та бійці 45-ї окремої артилерійської бригади.

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