Дерев'яний фалоімітатор знайшли в Англії: секс-іграшці може бути 2000 років

Чи не найстарішу секс-іграшку відкопали археологи в Англії. Дерев'яному фалоімітатору може бути 2000 років.

Як повідомляє Science Alert, дерев'яний фалос знайдено серед руїн колишнього римського форту Віндоланд, що розташований біля стіни Адріана в Англії. Колись тут римські солдати билися з варварами.

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Раніше серед цих руїн було знайдено різноманітні символи, що зображують чоловічі статеві органи. Їх було намальовано або видряпано на кам'яних стінах, кришках ящиків, навіть на спорядженні для верхової їзди.

"Проте дерев’яний фалос, згаданий вище, не схожий ні на один інший пеніс, знайдений на цьому місці. Або на будь-яких інших римських розкопках. Об'єкт був вперше виявлений у 1992 році та досить довго вважався інструментом для штопання. Але зараз дослідники майже впевнені, що це насправді дерев'яний пеніс", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім вирізьбленої лінії на кінчику, яка нагадує головку чоловічого члена, цей дерев’яний предмет досить гладкий, що може свідчить про те, що він "мав звичний контакт з іншою поверхнею".

Археологи зазначили, що цей фалоімітатор має довжину 16 сантиметрів та спочатку висували припущення, що його могли використовувати як товкач для спецій, або косметичних засобів, чи то лікарських трав. Однак ця гіпотеза не підтвердилася, бо на ньому були відсутні характерні плями.

Тож вчені припустили, що цей дерев’яний об’єкт насправді був штучним пенісом, який міг прикрашати або якусь статую, або виставлявся поза будівлею (такі випадки відомі з історії стародавньої Греції та Риму). Це робили для того, аби люди, що проходили повз, могли його потерти "на щастя". Ця гіпотеза згодом теж не підтвердилася, бо не було виявлено ознак "зовнішніх атмосферних впливів або видалення чи повторного вставлення в абразивну виїмку".

Тож науковці припускають, що цей стародавній пеніс міг бути унікальним фалоімітатором, що зберігся з другого століття нашої ери.

"Ми знаємо, що стародавні римляни та греки використовували сексуальні знаряддя — прикладом цього може бути цей предмет із Віндоланда", – пояснив припущення археолог Роб Коллінз з університету Ньюкасла (Англія). Науковці вважають, що цей фалоімітатор міг використовуватися в діях, які увічнювали дисбаланс влади, наприклад, між поневоленою особою та її власником, "про що свідчить повторення сексуального насильства в римській літературі".

Можливо, він не використовувався для проникнення. А ознаки зносу на зовнішній частині об’єкта можуть свідчити, що його використовували для стимуляції клітора.

Дослідники кажуть, що артефакт демонструє "помітно більший знос на обох кінцях порівняно з його серединою".

До того ж науковці кажуть, що цей фалос скоріш за все був створений рукою впевненого художника, "якщо хочете, досвідченого майстра пенісів".

Дослідження було опубліковано в Antiquity.

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