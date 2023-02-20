У підвалі церкви в Англії знайшли рештки жінки, що померла в позі ембріона (фото)

В Англії у підземеллі майже зруйнованої церкви знайшли середньовічний скелет, який належить самітниці Ізабель Герман. Жінка померла у позі ембріона.

Як повідомляє Science Alert, Ізабель Герман 500 років тому усамітнилася у приміщенні церкви Всіх Святих поблизу Йорка. 28 років вона жила в релігійній самоті в замкнутій кімнаті.

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Зазначається, що дослідники не мають неспростованих доказів, що це тіло належить леді Герман, однак датування останків збігається з історичними даними.

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Археолог Лорен Макінтайр з Університету Шеффілда та Оксфордського археологічного університету зауважив, що "нові дані дослідження дозволяють нам вивчити можливості, які леді Герман вибрала, щоб присвятити себе життю на самоті, щоб залишатися автономною та контролювати власну долю". За його словами, такий спосіб життя міг зробити її дуже важливою фігурою в місцевій громаді, і на неї б "дивилися майже як на живого пророка".

Досліджуючи рештки жінки-самітниці, науковці кажуть, що вона могла померти від хвороби. Допускають, що вона могла хворіти на септичний артрит або інфекцію, що вплинула на її суглоби. Це міг бути й прогресуючий венеричний сифіліс, або бактеріальна інфекція, що передається статевим шляхом.

Дослідники припустили, що інфекція могла поширитися на мозок і нервову систему, викликаючи сплутаність свідомості, втрату пам’яті, головний біль або погіршення зору.

Археологи поки лише роблять припущення, як самітниці підхопила "таку трагічну хворобу", можливо, вона захворіла на венеричне захворювання до того, як стала ігуменею.

Вчені додали: поховання жінки біля вівтаря церкви свідчить про те, що вона була високопоставленою, однак те, що її рештки лежать в позі ембріона й без труни, то це вважається незвичним похованням для того часу.

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"Її скелет був згорнутий калачиком у позі ембріона, з колінами до грудей і обхопленими руками. Можливо, так жінка просто померла у своїй камері. Тоді трупне задубіння не давало оплакувачам покласти її прямо на спину, що було звичайною практикою в середньовічній Англії. Крім того, положення плода могло бути наслідком артриту жінки або тісного місця поховання, в якому її знайшли", – пише видання.

Після дослідження кісток вчені знайшли докази, що вона мала якусь інфекцію. Вони виявили ушкодження в суглобах її лівого та правого ліктя, колінах та на щиколотках. Аналіз ізотопів у кістках засвідчив, що вона за життя регулярно вживала рибу, це може означати, що вона тримала релігійний пост.

Дослідження опубліковано в журналі Medieval Archaeology.

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