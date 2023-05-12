Десерт без випікання: рецепт зефірного торту з фруктами

Цей торт не потребує випічки, робиться дуже просто та швидко і залишає простір для експериментів: для його приготування ви можете обирати будь-які фрукти та ягоди.

Інгредієнти:

– зефір – 500 г;

– желатин – 50 г;

– цукор – 1 склянка;

– фрукти – 3 шт.;

– ванільний цукор – 2 пакетики;

– сир – 350 г;

– сметана – 300-350 г;

– кокосова стружка.

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Спосіб приготування:

Розріжте зефір на дії половини. Щільно викладіть у форму. Фрукти поріжте та розмістіть між зефіром. Желатин розведіть у воді та розчиніть на водяній бані.

Збийте сир, сметану, цукор та ванілін, додайте желатин.

Залийте цією масою зефір та відправте до холодильника на ніч. Перед подачею посипте кокосовою стружкою.

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