Десерт за 5 хвилин: рецепт ніжного суфле з ряжанки
Ряжанка э традиційним молочним продуктом української кухні. Вона виготовляється з натурального молока, яке спочатку піддають пастеризації й отримують пряжене молоко, яке потім заквашують спеціальною кисломолочною закваскою. Ряжанка дуже смачна та корисна. Суфле з ряжанки підійде і для солодкоїжок, і для тих, хто дотримується дієти. Десерт не містить цукру і робиться з простих інгредієнтів.
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Інгредієнти:
– 300 мл ряжанки (2,5% жирності)
– 50 мл води
– 1 cт.л. какао
– 10 г жeлaтину
– підсолоджувач за смаком
Спосіб приготування:
1. У теплій воді розведіть желатин, мішайте до повного розчинення.
2. Ряжанку та какао змішайте, додайте підсолоджувач.
3. Додайте желатин та збийте блендером чи міксером.
4. Розлийте у креманки та відправте у холодильник на 2 години чи на півгодини до морозилки.
5. Подавайте прикрасивши фруктами.
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