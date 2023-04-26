Десерт за 5 хвилин: рецепт ніжного суфле з ряжанки

Ряжанка э традиційним молочним продуктом української кухні. Вона виготовляється з натурального молока, яке спочатку піддають пастеризації й отримують пряжене молоко, яке потім заквашують спеціальною кисломолочною закваскою. Ряжанка дуже смачна та корисна. Суфле з ряжанки підійде і для солодкоїжок, і для тих, хто дотримується дієти. Десерт не містить цукру і робиться з простих інгредієнтів.

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Інгредієнти:

– 300 мл ряжанки (2,5% жирності)

– 50 мл води

– 1 cт.л. какао

– 10 г жeлaтину

– підсолоджувач за смаком

Спосіб приготування:

1. У теплій воді розведіть желатин, мішайте до повного розчинення.

2. Ряжанку та какао змішайте, додайте підсолоджувач.

3. Додайте желатин та збийте блендером чи міксером.

4. Розлийте у креманки та відправте у холодильник на 2 години чи на півгодини до морозилки.

5. Подавайте прикрасивши фруктами.

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