Десятки мертвих акул викинуло на британський пляж (фото)

У Великій Британії на пляж Престанін викинуло 30 мертвих акул. Морські біологи збентежені, оскільки не можуть знайти причину цього інциденту та не можуть з'ясувати, від чого акули померли.

Як повідомляє Daily Star, 6 червня на пляжі Престатін у Денбігширі, Північний Уельс знайшли близько 30 зіркових акул-гончих. Біологи почали досліджувати, від чого ці риби померли. Роб Деавіль є керівником проекту програми дослідження китоподібних, а також займається дослідженням акул, сказав, що існує ціла низка причин. Можливо, вони отруїлися небезпечними речовинами, можливо померли й через інші причини. Однак точної причини смерті науковці не знаходять.

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"У цьому може бути якийсь соціальний фактор, якась шлюбна поведінка, з якою ми ще не знайомі, можуть бути інші фактори, які ми не можемо діагностувати… Хоча це, мабуть, менш імовірно, враховуючи кількість тварин, знайдених разом за короткий проміжок часу", – сказав науковець.

Інші британські вчені теж не змогли "діагностувати" причини смерті акул. Вони назвали цей інцидент "тривожним" і починають збирати дані про подібні випадки.

Нагадаємо, 8 червня у Єгипті акула напала на туриста за 30 метрів від берега та з'їла його.

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