Дитячі вірші про Різдво та Святвечір: красиві привітання та картинки до світлого свята

Дитячі вірші про Різдво та Святвечір

В українських родинах здавна прийнято проводити зимові свята із співами та віршами. Зібратися з різними за різдвяним столом – обов’язкова традиція. Для дітей Святвечір, Різдво та коляда – улюблений час, адже за свої старання вони отримують солодкі подарунки або навіть грошову винагороду. Сьогодні UAportal зібрав найкращі святкові вірші для дітей. Обирайте найкращий вірш та допомагайте малечі вивчити його текст.

***

Ми ялинку прикрашали,

З кухні пахли пироги.

Свічечки на гілки стали

Аж до зіроньки з фольги!

Сніг пушинками кружляє,

Біле міряє шитво.

Раз на рік таке буває:

Свято! Сніг! Зима! Різдво!

***

Яскрава зіронька зійшла –

Свята Вечеря підійшла.

Кутя, вареники, грибочки,

квасоля, риба огірочки.

Нехай лунає в хаті сміх.

Зірка запалала

В небі зірка запалала,

Всіх в долоні обійняла,

Посилала до оселі

Коляду свою веселу.

Коляда колядувала,

Всім здоров’я побажала,

Миру, сонця на землі,

Хліба завжди на столі.

Свята ніч

Скінчився день, вже сонце спить,

На небі зірка мерехтить,

Під снігом гнуться віти —

У кожнім домі попри шлях

Стоять ялинки у свічках

І колядують діти.

Найкраще свято з усіх свят —

Різдво! Лунає срібний сміх,

Видзвонює колядка —

У сяйві синіх, жовтих свіч

Стоїть свята Різдвяна Ніч

Над яслами Дитятка.

Різдвяна коломийка

Коли на небі перша зірка

Всміхнеться лагідно до гір.

Від снігу сяє наша гірка

І кличе вийти нас надвір.

У вікнах світяться ялинки,

Стежки синіють до воріт…

І сипляться, ряхтять сніжинки

І засипають сріблом світ.

Святвечір

Діти з-за порога,

Діти з-за одвірка

Дивляться на небо,

Чи не сходить зірка.

Блисне перша зірка

Сяйвом променистим, –

Мати всіх запросить

До вечері сісти.

Виглянь, виглянь, зірко,

Ми тебе чекаєм

Вечеряти з нами

За старим звичаєм.

***

Під образом – сіно,

На образі – свічка.

На всю хату пахне

Смачна паляничка.

На радість дорослим,

На втіху малечі

Іде до вас в гості

Святий добрий вечір.

Христос ся рождає!

***

Дочекалися ми свята

І для серця, й для душі:

На столі кутя багата,

Пиріжки, узвар, книші.

В хаті ладан в’ється димно,

В пасмах затишку й тепла…

Тільки перша зірка блимне,

Посідаєм до стола.

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