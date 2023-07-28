Дитяча олійка та картопля: 5 експрес-методів догляду за руками

Наші руки можуть розповісти багато про наш вік, тому важливо забезпечувати їм якісний догляд. На щастя, існують дуже прості і ефективні способи догляду за руками.

Про них розповів сайт lady.tochka.net.

Дитяча косметична олійка здатна творити чудеса, а якщо додати кілька крапель ефірної олії розмарину, ефект збільшиться. Перед сном, нанесіть товстий шар цього засобу на руки, надійно зафіксуйте бавовняними рукавичками і залиште так до ранку.

Якщо варите картоплю, не поспішайте виливати воду, в якій вона варилася. Ця вода може стати чудовою ванночкою для рук. Занурте їх у теплий відвар, заспокойтеся і подумайте про приємне, доки вони насичаться корисними речовинами. Після цього змастіть руки жирним кремом та використовуйте рукавички під час миття посуду.

Капустяний розсіл та молочна сироватка - це перші помічники у боротьбі з неприємною шершавістю. Якщо ви маєте тріщинки, зробіть собі ванночку з розведеного водою картопляного крохмалю або відвару лляного насіння.

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Не забувайте про шкіру ліктьових суглобів. Після ванни добре протріть ці місця морською сіллю, кавовою гущею або скрабом, а потім обов'язково змастіть лікті оливковою або кунжутною олією.

Крем для рук – ваш незамінний помічник. Вибирайте його в залежності від потреб твоєї шкіри: гліцерин або диметікон допоможуть утримати вологу, олії живлять і пом'якшують, екстракти ромашки та календули мають заспокійливу дію, а алое зцілює дрібні тріщинки. Вітамін Е допоможе зберегти природну структуру молодої шкіри.

Нагадаємо, ми вже писали про прості способи відмити руки після чищення картоплі.

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