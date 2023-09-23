Дієтологи назвали овоч, який знижує рівень холестерину та покращує імунітет

Однозначно, гарбуз є справжнім лідером за кількістю корисних речовин серед овочів. Він сприяє покращенню імунітету, підтримує здоров'я шлунка та кишківника, і може сприяти зниженню рівня холестерину в організмі.

Про це пише Радіотрек.

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Загалом, обираючи продукти для свого раціону, варто надавати перевагу сезонним овочам, оскільки вони мають найбільшу кількість корисних речовин. Гарбуз визнаний чемпіоном у вмісті вітаміну С, який є важливим модулятором імунної системи. Велика кількість волокон у ньому робить його корисним для шлунка.

Гарбуз можна вживати як самостійну страву або включити його до салатів. Він особливо смачний в гарячих стравах, таких як запечений гарбуз, і також може використовуватися для приготування смачних каш у холодний період року.

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