Дієтологиня попередила, що не можна їсти у новорічну ніч, щоб не нашкодити собі

В українців заведено на новорічні свята готувати безліч різноманітних страв, якими вони збираються частувати гостей. Зачасту, це далеко не дієтичні блюда.

А оскільки святкування Нового року передбачає засілля вночі, зранку 1 січня більшість починає жалітися на погане самопочуття. Дієтологиня Світлана Фус розповіла відомому кухарю Євгену Клопотенку, як правильно готуватися до новорічної ночі та які страви мають бути на святковому столі, щоб ваш організм не зазнав негативного впливу.

Фахівчиня зі здорового харчування радить готувати їжу на один прийом – можете при цьому уявляти, що готуєте святкову вечерю.

"Покладіть одразу в тарілку те, що плануєте з’їсти. Це для тих, хто не вміє контролювати обсяг їжі, що з’їдається, і не відчуває, що вже наївся та більше їсти не потрібно", – додала вона.

Світлана Фус каже, що визначити, скільки їжі має бути на тарілці, допоможе таке правило: візуально розділіть тарілку навпіл, на одну половину потрібно викласти овочі, або салати, на іншу – м'ясні чи рибні страви, окремо треба помістити їжу, багату на вуглеводи – хліб чи картоплю.

Дієтологиня наголосила: якщо ви збираєтеся готувати багато м'ясних чи рибних страв, то подбайте, щоб біля них обов'язково має бути багато зелені та овочів.

Також вона порадила під час новорічного застілля ретельно пережовувати їжу, щоб не страждала травна система. Також важливо не пропускати основні прийоми їжі перед застіллям.

Ще Світлана Фус радить змінювати рецепти звичних страв, роблячи їх більш корисними.

"Наприклад, у салаті Олів’є, ковбасу можна замінити м’ясом чи рибою. А щоб не використовувати велику кількість майонезу, робіть заправку на основі натурального кислого йогурту або сметани з додаванням гірчиці, перцю та інших спецій до смаку", – каже вона.

Що стосується новорічних десертів, фахівчиня каже, що можна підготувати невелику кількість фруктів – цитрусові, ківі, хурму. Тортом та цукерками краще вночі не ласувати.

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