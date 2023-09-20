Диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у Підмосковʼї (фото)

На аеродромі "Чкаловський" у Підмосков’ї 18 вересня було підірвано два літаки та один гелікоптер російської військової авіації. Завдання виконали диверсанти.

Як повідомила українська розвідка, на аеродромі "Чкаловський" група слідчого комітету рф розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер.

"Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники)", – йдеться в повідомленні.

За даними розвідників, невідомі диверсанти на аеродромі заклали вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20, що відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення. Також ушкоджено вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

"Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження. Каральними органами рф проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію", – зазначили в Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, 20 вересня у Воронезькій області на росії впав винищувач Су-34.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!