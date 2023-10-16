Дизайнери назвали кольори, які потрібно використовувати у малоосвітлених кімнатах

Робота з темними кімнатами завжди викликає певні труднощі у дизайнерів, і ця проблема є досить поширеною, так як квартир з вікнами, що виходять на північ є досить багато.Вибір кольорів може суттєво вплинути на загальну атмосферу в кімнаті і зробити її освітленою та затишною.

Про це пише Радіотрек.

Для темних приміщень найкраще підходять такі кольори:

Білий

Білий колір відомий своєю легкістю та свободою, він може надати кімнаті легкості та яскравості. Білий може використовуватися не тільки як основний колір в інтер'єрі, але і як фон для акцентів та текстур. Він відмінно поєднується з різними кольорами і створює відчуття простору та свіжості.

Ніжно-сірий

Використання світло-сірих та темно-сірих відтінків може допомогти створити м'яку та затишну атмосферу в кімнаті. Гра на контрасті між світлими та темними відтінками може надати кімнаті глибину та стиль.

Прохолодна м'ята

М'ятний колір відомий своєю природною свіжістю та легкістю. Він може створити безтурботну та розслаблену атмосферу в кімнаті, сприяючи відпочинку. М'ятний колір також відомий своєю здатністю піднімати настрій та робити приміщення більш яскравим.

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Тепла лаванда

Лавандовий колір набирає популярності в інтер'єрному дизайні. Цей колір має більш жіночний характер і надає приміщенню легкість та навіть ніжність. Лавандовий може бути використаний як основний колір або акцент у декорі кімнати.

Вибір кольору для темної кімнати залежить від вашого особистого стилю та вподобань, але правильно підібраний відтінок може зробити кімнату більш яскравою і затишною.

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