Як зробити кімнату в гуртожитку стильною та затишною: 10 порад, які зроблять ваше помешкання комфортним

Коли ми чуємо слово “гуртожиток" на думку приходить образ маленької незатишної кімнати. Але все не так погано. Якщо вам потрібно буде переїхати до гуртожитку – облаштувати її можна так, що вона стане затишною та стильною.

Використовуйте вертикальний простір

Речі, які ви рідко використовуєте, кладіть на верхні поліці шафи чи на саму шафу. Придбайте набір однотонних стильних коробок, в які ви будете складати та упорядковувати речі.

Використовуйте місце під ліжком

Тут можна зберігати коробки зі взуттям, постільну білизну та наприклад зимові верхні речі у спеціальних контейнерах.

Продумайте освітлення

Зонуйте простір різними видами світильників. Поставте лампу біля ліжка, торшер у куті – і вигляд кімнати одразу зміниться.

Доповніть простір важливими для вас речами

Фотографія сім’ї та близьких людей, улюблені парфуми, річ, яка нагадує про важливу подію у вашому житті – все це наповнить простір затишком та вашою енергетикою і створить відчуття дому.

Поставте рослини

Зелень надає свіжості та розбавляє інтер‘єр яскравим кольором. Крім того, вона виконує не лише естетичну, але й практичну функцію – виділяє кисень, поглинає вуглекислий газ та, відповідно, освіжає повітря.

Читайте також: Як самостійно укласти ламінат вдома: поради щодо ремонту

Застеліть ліжко затишним пледом

Гарний новий плед здатний кардинально змінити вигляд кімнати. Теж саме роблять і штори на вікнах.

Дотримуйтесь порядку

Складайте речі на свої місця, адже бардак робить простір непривабливим та візуально його зменшує. Також використовуйте багатофункціональні предмети, вони економлять простір.

Купляйте лише ті речі, які справді потрібні. Не перевантажуйте простір, адже це дуже цінна річ в кімнаті гуртожитку.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко зняти старі шпалери.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!