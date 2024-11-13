Для бізнесу та промислових споживачів тимчасово запроваджуються обмеження потужності – Укренерго

В Україні запроваджують тимчасові обмеження електропостачання для промислових об'єктів та бізнесу 13 листопада. Це викликано тимчасовим зниженням маневрової генерації та значним скороченням імпорту електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго". Обмеження діятимуть протягом доби та будуть скасовані ввечері після налагодження роботи обладнання. Важливо зазначити, що обмеження не торкнуться побутових споживачів.

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Енергетики закликають усіх споживачів до раціонального використання електроенергії, особливо в години пікового навантаження. Представникам бізнесу рекомендується розглянути можливість імпорту електроенергії для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності в майбутньому.

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