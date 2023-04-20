Для чого класти шмат мила під простирадло: відповідь здивує

Хороший нічний сон є запорукою продуктивного робочого дня. Гарно виспана людина має більше сил та енергії.

Якщо ви страждаєте від безсоння, варто звернутися до лікаря, або спробувати методику правильного дихання, яке працює як снодійне. Про це ми писали раніше.

З'ясувалося, що заснути без проблем може допомоги й шматок мила, вкладеного під простирадло. Про цей метод повідомляє видання Tips and Tricks. Зазначається, що люди часом не можуть нормально заснути через симптоми синдрому неспокійних ніг (RLS).

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Це розлад сну, що характеризується неконтрольованим бажанням рухати гомілками. Зазвичай він посилюється ввечері та вночі, і скарги виникають переважно тоді, коли людина хоче відпочити.

"Під час руху скарги зменшуються, але як тільки рух припиняється, з’являються симптоми. Це робить практично неможливим заснути. Симптомами синдрому неспокійних ніг є тремтіння в ногах, непереборне бажання рухати ними та скарги на неможливість відпочити. Симптоми зменшуються, коли людина ходить, а от вночі симптоми посилюються, ніж вдень", – пише видання.

За його даними, лавандове мило може допомогти тим, хто страждає від такого синдрому. "Лаванда має заспокійливу дію. Щовечора кладіть шматочок лавандового мила між простирадлами біля ніг. Ви повинні помітити, що спазми й судоми зменшуються, а ваші ноги почуваються набагато спокійніше", – йдеться у повідомленні.

У Tips and Tricks додали, що лайфхак з лавандовим милом не має наукового пояснення, однак, запевняють журналісти, він дійсно дієвий.

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