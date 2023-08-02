Для чого потрібна петелька на кросівках: ви будете здивовані

Петельки на кросівках і туфлях виконують не лише функцію прикраси чи засобу впізнаваності бренду. Очевидно, що вони призначені для полегшення процесу зняття взуття. Завдяки ним можна легко звільнити ногу від взуття без зайвих зусиль — достатньо потягнути петлю вгору, і кросівки чи туфлі знімаються миттєво.

Про це пише ukr.media.

У дощову погоду, коли потрібно занести взуття у будинок, не забруднивши підлогу, петельки стануть вашими надійними союзниками. Вони дозволяють забрати взуття без забруднення рук та одягу. Ці корисні додатки також все частіше використовують на зимовому взутті.

Також петлі стають у пригоді при догляді за взуттям. Багато людей перуть своє взуття в машинці. Тому, щоб уникнути забрудення взуттям інших речей, через петлі проводять шнурки і зв'язують пару разом.

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Крім того, правильне просушування взуття — це важливий аспект. На Заході господині знають, що не варто псувати форму взуття, залишаючи його під батареєю. Просто протягніть шнурки через петлі та повісьте вщуття білизняній мотузці або сушарці для взуття.

Також петлі можуть бути корисними в дощову погоду, під час походів болотистими місцями або по мокрій траві. Вони допомагають зберегти штани сухими й чистими. Просто заправте штанини в петлі на заднику, і вони не стикатимуться з вологою і брудом.

Нагадаємо, ми вже писали, де заборонено зберігати взуття.

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