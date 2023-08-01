Для чого професійні кухарі рекомендують використовувати монету 50 копійок під час варіння спагеті: корисний лайфхак

Паста, заслужено популярне італійське блюдо, займає особливе місце у раціоні багатьох українців. Особливо ми любимо спагеті за їхню простоту та швидкість приготування на вечерю. З пастою гармонійно поєднуються різні соуси, але часто під час готування люди плутаються, визначаючи правильну кількість макаронів для приготування.

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Іноді виходить або забагато, або замало, що стає проблемою, оскільки паста вариться одноразово, і щоб харчувати всю родину, залишаються або неварені макарони, або замало. Один із шляхів вирішення цієї проблеми – готувати завжди більше соусу та перед їжею доварювати макарони розповіли на Ukr.Media.

Проте існує цікавий лайфхак, який допоможе швидко і легко визначити правильну порцію сухої пасти для однієї особи. Для цього підходить будь-яка монета з діаметром 20,8 мм, як, наприклад, українська монета в 50 копійок.

Професійні кулінари стверджують, що стандартна порція сухої пасти, розрахована на одного їдця, повинна повністю заповнити простір монетки. Вага такої кількості спагеті становить близько 80 г у сухому вигляді. Це так звана "золота" порція, яка наситить людину, але не спричинить переїдання.

Раніше ми писали про те, як приготувати смажені макарони – це швидка, проста і смачна страва, яка стала популярною по всьому світу.

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