Для чого у горщики з квітами встромляти сірники

Садівники вигадують різні способи відлякати шкідників від кімнатних рослин, аби не використовувати хімічні репеленти. Цього разу вони випробували сірники. Все, що потрібно зробити – вставити їх головками у землю в горщиках.

Як повідомляє santeplusmag, використання сірників у вазонах допоможе вашим рослинам і зробить їх сильнішими та красивішими. Вся справа у "начинці" сірникової головки. Вона містить речовини, такі як сірка, фосфор і магній.

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Якщо встромити сірники в горщик, ці речовини почнуть насичувати ґрунт, в якому можуть міститися личинки шкідників – щитівок або попелиці. Сірка та фосфор їх знищать.

Все що потрібно зробити, взяти до 20 сірників, якщо вазон середнього розміру, та більше, якщо вазон великий. Візьміть сірники та встроміть голівками у землю, а потім полийте рослину. Повторіть "операцію" через тиждень, лише замініть старі сірники новими.

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